Abortin saamista helpotetaan todennäköisesti syksyllä – "Näytämme, että edistyksen vaatimukset kohdistuvat myös Suomeen"

Viime vuosina aborttilainsäädäntöä on kiristetty maailmalla. Suomessa kehitys on kuitenkin päinvastaista.

– Eduskunnassa on myös edustajia, jotka vastustavat aborttioikeutta kokonaisuudessaan, mutta ihan suuri enemmistö kansanedustajista ymmärtää lakiehdotuksen välttämättömyyden, Puu Oksanen sanoo Ylen 8 minuuttia -ohjelmassa.

"Nykyinen laki kuormittaa tarpeettomasti terveydenhoitojärjestelmää"

"Haluamme itsekin kehittyä ihmisoikeusmyönteisemmäksi maaksi"

Vaikka viime vuosina aborttioikeutta on kiristetty maailmalla, trendi on ollut kuitenkin päinvastainen. Aborttioikeutta laajentaneita maita on enemmän kuin maita, jotka ovat sitä kiristäneet.