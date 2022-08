Suomen suurin tietokonefestivaali pyörähti käyntiin: katso tästä kuvat tuhansien pelaajien Assemblysta, jossa Counter Strike jyllää

Assemblyssa on esillä myös todellista pelihistoriaa eli 80-luvun arkadipelejä: – Iästä huolimatta näissä on monelle uutuudenviehätystä, että tällä tavallako pelit joskus ovat toimineet. Nämä ovat myös nopeita ja vaivattomia, nykypelit taas ovat melko monimutkaisia ja laajoja. Näissä peleissä kyse on pikemminkin plug & play -mentaliteetista, tuottaja Tuomo Ryynänen kertoo I Love 8-bit -näyttelystä. Näyttelyssä on myös mahdollista kokeilla, millaista on ohjelmoida 80-luvun peli. Ryynäsen mukaan tämä osio on ollut yllättävän suosittu.

Kuva: Jussi Mankkinen / Yle