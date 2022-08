Korona sai suomalaiset puutarhahommiin, mutta tyypillinen harrastaja on yhä keski-ikäinen – Erja Vatanen on viherpeukalon malliesimerkki

Kokemus sai Vatasen haaveilemaan oman puutarhan suunnittelusta ja hoitamisesta. Haave toteutui myöhemmin, kun elämäntilanne sen salli. 20 viime vuotta Vatanen on omistanut vapaa-aikansa viherpeukaloinnille.

– Lapsiperhearjen jälkeen tällaiselle itsensä toteuttamiselle on ollut aikaa. Taidan olla siinä mielessä tyypillinen tapaus, Vatanen sanoo.

Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timo Taulavuori vahvistaa Vatasen arvion. Keskimääräinen puutarhanhoidon harrastaja on keski-ikäinen nainen.

Nuoret kiinnostuneita hyötykasveista

Suomen vajaaseen 60 puutarhayhdistykseen kuuluu tänä päivänä noin 24 000 harrastajaa. Se on murto-osa kaikista suomalaisista kotipuutarhureista.

– On arvioitu, että yli puolet suomalaisista harrastaa puutarhanhoitoa. Yhdistystoiminta ei vain vetoa useimpiin, etenkään nuoriin, Taulavuori toteaa.

Poikkeuksiakin on. Taulavuori nostaa esiin vuonna 2017 perustetun Huonekasviseuran, joka on koonnut yhteen nuoremman polven citypuutarhureita. Perinteisemmissä, jopa vuosisadan ikäisissä puutarhayhdistyksissä harrastajapohja on täysin toinen.