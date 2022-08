Oulussa Pride-kulkue alkaa – tapahtumasta odotetaan ennätyssuurta, mutta sade voi muuttaa tilannetta, seuraa suorana 12.40 alkaen

Tänä vuonna tapahtuman ajaksi on kuitenkin luvattu kovaa sadetta ja tuulta.

Tänä vuonna vapaaehtoisia on ollut ennätysmäärä , samoin yhteistyökumppaneita. Yksi Priden yhteistyökumppaneista on Oulun kaupunki.

Tänä vuonna 15 oululaisvaltuutettua kuitenkin halusi , että Oulu irrottautuisi yhteistyöstä. Valtuutettujen mielestä Pride on poliittinen liike ja kuntalaisten yhdenvertaisuuden kannalta sen puolesta kampanjointi on Oulun kaupungille ongelmallista. Perusteluissa myös todettiin, että herkässä kehitysvaiheessa olevia lapsia ja nuoria olisi suojeltava hämmentäviltä sisällöiltä. Kaupunginhallitus halusi kuitenkin jatkaa yhteistyötä.

– Ajattelin, että nyt me teemme entistä kovemmin työtä Priden eteen, kun tällaista tulee. Ymmärrän, että ihmisillä on erilaisia kantoja, mutta sitä en ymmärrä, että jonkun mielestä kaikilla ei saisi olla yhdenvertaisia oikeuksia.

Priden puheenjohtaja Minna Pollari sanoo, että valtuustoaloite kertoo siitä, miten Pride-tapahtumalla on edelleen tarve Oulussa.

Turvallisuutta mietitty, polisiin mukaan osallistujien ei tarvitse pelätä

Tapahtuman järjestelyissä on tänä vuonna entistä enemmän mietitty turvallisuutta. Taustalla on se, että Pride-tapahtumiin on kohdistunut vakavia turvallisuusuhkia muualla maailmalla. Esimerkiksi Oslossa tapahtuma peruttiin kahden hengen vieneen joukkoampumisen takia. Helsingissä taas poliisi esti suunnitelmat häiritä Prideen liittyvää tapahtumaa, jossa drag-artisti oli lukemassa lapsille satuja Oodi-kirjastossa.