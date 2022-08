Nuoret lähetetään lyhyen koulutuksen jälkeen käännyttämään suomalaisia uskoonsa – uusi elokuva näyttää lähetystyön karun arjen

Miten käännyttää suomalainen mormoniksi? Tänään ensi-iltansa saava dokumenttielokuva The Mission - Lähetyssaarnaajat kertoo neljän amerikkalaisen mormoninuoren matkasta Suomeen tekemään lähetystyötä.

Lähetyssaarnaajat saapuivat Suomeen elokuussa 2019 Yhdysvaltojen Utahista, joka on mormonismin sydänmaata. He eivät tienneet Suomesta etukäteen mitään.

– Luulen, että monen piti katsoa kartasta, missä Suomi on. He googlasivat Suomen ja näkivät lunta, metsää ja saunan, ohjaaja Tania Anderson kertoo.

Nuoret viettivät yhdeksän viikkoa koulutuskeskuksessa, jossa he opiskelivat muun muassa suomen kieltä.

Kaikkeen koulutuskeskus ei voinut kuitenkaan nuoria valmistaa. Anderson kertoo, että nuorille oli vaikeaa, kun he ymmärsivät, etteivät suomalaiset ota apua vastaan.

Voit kuunnella Radio Suomen Päivän jutun The Mission -elokuvasta tästä, toimittaja Pia Parkkinen haastattelee ohjaaja Tania Andersonia:

“Ei ole mitään pelättävää”

Sveitsiläis-amerikkalais-brittiläinen Anderson on asunut eri puolilla maailmaa, viimeiset kaksitoista vuotta Suomessa. Hän pystyy siis samastumaan nuoriin, jotka saapuvat kaukaiseen Suomeen.

Aihe on Andersonille henkilökohtainen myös siksi, että hänen isänsä varttui mormoniperheessä. Andersonin isä erosi kirkosta juuri ennen kuin hänen olisi pitänyt lähteä lähetystyöhön, sillä hän sai tilaisuuden opiskella Euroopassa. Anderson kertoo jopa pelänneensä mormoneita lapsuudessaan.

– Kun on mahdollisuus seistä tasa-arvoisella maaperällä ja nähdä toinen ihminen toisena ihmisenä, ei ole mitään pelättävää.

Eurooppa on lähetyssaarnaajille vaikeinta aluetta. Käännynnäisiä tulee eniten Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Raskaat työolosuhteet

Lähetystyöhön lähteminen on nuorelle mormonille usein ensimmäinen kerta, kun hän muuttaa pois kotoa ja asuu ilman perhettä.

Lähetyssaarnaajat viettivät Suomessa kaksi vuotta, jonka aikana he onnistuivat käännyttämään vain muutamia ihmisiä. Anderson kertoo, että yksi lähetyssaarnaajista käännytti kolme, yksi yhden ja yksi ei yhtään suomalaista.

– He luulevat, että he ovat epäonnistuneet. He kantavat tätä työtä vanhempien vuoksi, heidän kirkon vuoksi ja Jeesuksen vuoksi.