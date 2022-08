Vuokralle on enää turha tarjota 17 neliön yksiötä lähiöstä – vuokra-asunnoilta halutaan laatua ja hyvää sijaintia

Vuokra-asumisen tilastoista löytyy heinäkuulta mielenkiintoinen muutos. Poikkeuksellisesti nopeimmin uusi vuokralainen löytyi vuokrakolmioon. Tämä on pandemia-ajan ilmiö, kiinnostus suurempia vuokra-asuntoja kohtaan on kasvanut verrattuna aikaan ennen koronaa.

Tilan lisäksi vuokra-asunnoilta halutaan nyt laatua. Varsinkin nyt, kun kasvukeskuksiin on rakennettu paljon uusia vuokra-asuntoja keskeisille sijainneille.

– Hyvin vaikea on enää löytää vuokralaista asuntoon, jossa ei ole esimerkiksi astianpesukonetta tai joka ei ole pinnoiltaan siisti, sanoo Suomen Vuokranantajien asuntomarkkinoiden ekonomisti Sakari Rokkanen .

Vuokra-asuntojen etsijä on hyötynyt runsaasta rakentamisesta. Rokkanen pitää Suomalaisen vuokra-asumisen laatua nyt todella korkeana verrattuna moneen muuhun maahan.

Saman ilmiön on huomannut Vuokralaiset Ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita .

– Tälläiset 17 neliön yksiköt, joissa seisot pytyn päällä suihkussa eivät ole enää haluttuja. Tervettä laatutietoisuutta on paljon tullut vuokralaisille.

Vuokra-asuminen voi olla tietoinen valinta

– Kaupungeissa on myös kalliimpia alueita, joihin halutaan asumaan, mutta ei haluta sijoittaa isoa rahasummaa asunnon ostamiseen. Silloin sinne mennään vuokralle ja voidaan saada hyvinkin tarpeita ja haaveita vastaava asunto, sanoo Anne Viita.

Vuokra-asumisen suosion kasvamisen myötä on myös käyty keskustelua siitä, onko vuokra-asuminen lisääntynyt pakosta asuntojen kallistumisen myötä vai onko taustalla jonkinlaista elämäntyylin ja mieltymysten muutoksia.

– Varmaan totuus on näiden kahden ääripään puolivälissä. On totta, että finanssikriisin jälkeen monella nuorella kotitaloudella tulotason kehitys on ollut heikompaa kuin aikanaan heidän vanhemmillaan, sanoo Sakari Rokkanen.