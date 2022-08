Erikoinen ilmiö Helsingin yössä: Varas tehnyt tuttavuutta, halannut ja vienyt päältä koruja baarien jonoissa

Helsingin poliisi on ottanut kiinni yhden miehen, jonka epäillään halaamalla varastaneen koruja ihmisten päältä.

Helsingin poliisin rikoskomisario Lasse Lagerbohm kertoo, että varkauksia on tapahtunut esimerkiksi baarien jonoissa.

– Tämä tekotapa on lyhyesti semmoinen, että yleensä mies on tullut baarin jonossa juttelemaan tai taputtamaan olkapäähän ja lopulta halaa, jolloin on kadonnut tavaraa taskuista tai kaulalta, Lagerbohm kertoo.