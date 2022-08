Aivovauriot paljastavat tutkijoille, miten riippuvaisuudet toimivat – sähkövirta voisi toimia täsmähoitona, kun tarkka hoitokohde löytyy

Addiktiot aiheuttavat kärsimystä yksilöille ja menoja yhteiskunnalle

Aivovauriot auttavat kartoittamaan aivojen toimintaperiaatteita

Arvostetussa lääketieteen aikakauslehtijulkaisu Nature Medicinessä julkaistun Brain lesions disrupting addiction map to a common human brain circuit -tutkimuksen menetelmä oli menestys. Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun aivovaurioita on hyödynnetty hoidettavan aivoalueen löytämiseen. Esimerkiksi juuri Parkinsonin taudin ja vapinasairauksien hoitokohteet on löydetty sattumalta samankaltaisin keinoin.

Leesiohoitoa, syvästimulaatiota ja aivokuoren indusointia

Hoitovaihtoehtoja on erilaisia. Leesiohoito on suorasukaisin: aivoihin tehdään reikä siihen kohtaan, missä toimintaa halutaan vähentää tai lopettaa. Aikaisemmin mainitussa aivojen syvästimuloinnissa aivoihin asennetaan elektrodeja, joihin lähetin ohjaa sähköimpulsseja toivotulla tavalla.

Tutkija on kuitenkin innoissaan. Joutsan mukaan heidän tutkimuksensa on herättänyt huomiota maailmaa myöten ja muun muassa Harvard suunnittelee jo jatkoa. Joutsa ja hänen tiiminsä ovat aloittaneet Turussa valtavan jatkourakan: he keräävät laajaa materiaalia aivovaurioista, josta he etsivät uusia mahdollisia yhteyksiä niiden ja aivosairauksien paranemisen välille.