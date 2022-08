Sen piti olla vain lyhyt hillareissu, mutta Magnus Lemström eksyi ja päätyi lopulta helikopterikyytiin: “Päällimmäinen tunne oli häpeä”

Moni eksynyt kiertää ympyrää – selitys on edelleen mysteeri

Lapissa on tämän kesän aikana etsitty maastosta noin 40 eksynyttä marjastajaa. Koko maassa vastaava luku on 100, joten väkimäärään verrattuna Lapissa on melko paljon etsintöjä. Usein kadonnut henkilö löytyy jo saman päivän aikana, sanoo vanhempi konstaapeli Risto Mertala Lapin poliisilaitokselta.