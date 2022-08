Herätys: Supo kriminalisoisi valeuutisten levittämisen | Lääkärit: Apotin ongelmia peitelty | Espanjassa hikoillaan ja sammutellaan valoja

Suojelupoliisi ehdottaa: Valeuutisten tahallinen levittäminen vieraan vallan puolesta tulisi säätää rikokseksi

Apotin ongelmia lakaistiin maton alle HUSissa, kertovat lääkärit Ylelle

Osastonylilääkäri Kristiina Koivulasta tuntuu, että Apotin ongelmat pannaan HUSissa liian usein käyttäjien osaamattomuuden piikkiin. Hänestä vika on potilastietojärjestelmässä.

Potilastietojärjestelmä Apotin ongelmia on peitelty, sanovat Ylen haastattelemat lääkärit. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä työskentelevien lääkärien mielestä käyttäjien palaute ei ole johtanut riittäviin parannuksiin Apotissa ja tilanteesta on annettu ulospäin liian valoisa kuva. HUSin mukaan henkilöstön huolet on kyllä kuultu, mutta Apotin resurssit eivät ole riittäneet ongelmien korjaamiseen.