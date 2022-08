Parafiinipula nostaa kynttilöiden hintaa – Finnmari: ensimmäisenä kortilla ovat ulkotulet

Taustalla on parafiinin tuonnin tyrehtyminen Venäjältä, mikä kasvattaa kysyntää Euroopasta ja samalla nostaa kaikkien eri parafiinien hintaa. Parafiinin saatavuudella on vaikutusta myös kynttilöiden kuluttajahintoihin.

Kynttilät ja elävä tuli tuovat hämärtyviin iltoihin tunnelmaa ja juhlavuutta. Tänä syksynä kynttilöiden hinnat todennäköisestinousevat, sillä kynttilöiden pääraaka-aineista sekä parafiinin että steariinin hinta ovat kohonneet huomattavasti.

Taustalla on Venäjän Ukrainassa aloittama sota ja sen vuoksi venäläisille yrityksille asetetut pakotteet. Venäläinen öljy-yhtiö Lukoil on merkittävimpiä parafiinin tuottajia, sillä parafiini syntyy öljyntuotannon sivutuotteena.

Tuonnin keskeytyminen Venäjältä, aiheuttaa pulaa parafiinista, mikä nostaa sen hintaa Euroopan markkinoilla. Euroopastakin parafiinia saa, mutta eri parafiinien hinnat ovat kallistuneet kysynnän vuoksi 100–150 prosenttia.

Kynttilävalmistaja Finnmari on jo joutunut irtisanomaan parikymmentä työntekijää Viron tehtailtaan ulkotulien tuotannosta raaka-ainepulan takia. Finnmarin toimitusjohtaja Markus Nummelan mukaan ensimmäisenä voisi tulla pulaa juuri ulkotulista.

– Ulkotulien raaka-aineet ovat aika kortilla. Niissä käytetään paljon raaka-ainetta, joka on tuotu Venäjältä. Tietojemme mukaan ulkotulen raaka-aineena käytetyt parafiinit eivät sinänsä ole sanktioiden alla, mutta maksuissa on ongelmia, kun rahaa ei saada liikkeelle ja sitten rekkakuljetukset eivät toimi.

Nummelan mukaan raaka-aineen saatavuusongelman vuoksi Finnmari ei pysty tekemään kaikkia ulkotulitilauksia tähän kauteen. Kun raaka-aine korvataan aiempaa kalliimmalla parafiinilla, myös tuotantokustannukset nousevat ja ulkotulien hintaa on korotettava.

Parafiinin korvaaminen on Nummelan mukaan hankalaa, sillä parafiinin muokattavuus ja värjättävyys on huomattavasti helpompaa kuin esimerkiksi steariinin. Muutos vaatisi tuotekehittelyä ja pidempää testaamista.

Riihimäellä kynttilöitä on tuotettu varastoon

Kynttilätehdas Havin toimitusjohtaja Linda Schlobohmin mukaan heillä ei ole jouduttu turvautumaan irtisanomisiin. Havin Riihimäen tehtaalla sen sijaan on ollut keväästä asti vilkasta, sillä siellä on valmistettu tuotteita varastoon syys- ja joulusesonkia varten.

Kallistunutta parafiinia ei kuitenkaan kannata korvata steariinilla, sillä sen hinta on noussut vielä parafiiniakin huomattavasti enemmän.

– Trendeinä on ollut siirtyä steariiniin, kun steariini on uusiutuvista raaka-aineista tehtävää, mutta steariinissa taas hinnankorotukset ovat olleet vielä merkittävämpiä. Steariinissa on nähty 150–250 prosentin hinnankorotuksia, toimitusjohtaja Schlobohm sanoo.

Steariinia eli talia tehdään nauta- ja lammaseläinten rasvasta tai palmuöljystä. Talin kysyntä on puolestaan kasvanut muista syistä.

– Suurimpina syynä on se, että talia on alettu käyttämään biopolttoaineena. Muun muassa Suomen Neste on tällä erää suurimpia talin hankkijoita markkinoilta, Schlobohm toteaa.

Myös kasvipohjaisten parafiinien hinta noussut

Läntisellä Uudellamaalla toimiva perheyritys Desico valmistaa kynttilöitä jo toisessa sukupolvessa. Nykyinen toimitusjohtaja Antti Toukolehto kertoo, että oliiveista tuotettavan parafiinin hinta on noussut nopeasti.

Parafiinia ostetaan Euroopasta ja kasvanut kysyntä nostaa kaikkien eri parafiinien hintoja. Toukolehdon mukaan yrityksen käyttämän oliivipohjaisen parafiinin hinta on noussut kaiken aikaa.

– Lähtöhinnaltaan kasvipohjainen parafiini on kalliimpaa kuin raakaöljystä valmistettu. Sen hinta on kohonnut jo 30–35 prosenttia ja todennäköisesti nousee edelleen, Toukolehto sanoo.

Raaka-ainehinnat heijastuvat myös valmiiden kynttilöiden hintoihin. Toukolehto arvioi, että kynttilöiden hintoja on nostettava viimeistään syksyllä.

Finnmari ja Havi ovat jo joutuneet nostamaan hintoja.

– Tuottajahintoja olemme joutuneet nostamaan keskimäärin jo 10 prosenttia, sanoo Havin toimitusjohtaja Linda Schlobohm.

Kaikki kolme yritysjohtajaa kuitenkin uskovat kynttiläkauppaan myös lähikuukausina.

– Kun on ollut lama-aikoja, kynttiläkauppa on kuitenkin kasvanut. Kynttilän liekkiä ei voi korvata millään ja tunnelman luojana se on kuitenkin halpa ostos ja helpommin tingitään isommista ostoksista, sanoo Finnmarin toimitusjohtaja Markus Nummela.

– Uskomme, että voimme toimittaa kaikki kynttilät, mitä asiakkaat tilaavat. Meillä on jo hankittuna se raaka-aine, mikä tarvitaan jo sisällä oleviin tilauksiin, toteaa toimitusjohtaja Antti Toukolehto Desicosta.

