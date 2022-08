Huumeiden käyttö lisääntyy vuosi vuodelta, mutta tilastot voitaisiin saada myös laskusuuntaan – asiantuntijat kertovat siihen viisi keinoa

Huumeiden kokeilu ja ongelmakäyttö lisääntyy Suomessa tasaiseen tahtiin, niin kuin se on tehnyt jo viimeiset kymmenen vuotta. Yhä nuoremmat käyttävät ja myös kuolevat huumeisiin.

Maassamme ongelmakäytössä korostuu paljon myös huumeiden käyttäminen pistämällä ja sekakäyttö. Pistokäyttö on Suomessa suhteessa yleisempää kuin monissa muissa maissa.

Tilanne on asiantuntijoiden mukaan hyvin huolestuttava, mutta keinoja huumeiden käytön vähentämiseen on. Se kuitenkin vaatisi muutoksia erityisesti Suomen päihdepolitiikkaan sekä terveydenhuoltoon.

1. Päihdepolitiikan uudistaminen

Huolestuttavaa Suomessa huumeiden käytön kasvun lisäksi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Sanna Kailannon mukaan maamme päihdepolitiikka. Tarkemmin sanottuna se, että poliitikot eivät halua keskustella koko aiheesta.

Tällä hetkellä huumeiden käyttö on Suomessa rikoslaissa rangaistava teko. Kailanto kuitenkin korostaa, että poliisin ei ole pakko sakottaa ihmistä huumeiden käytöstä ja syyttäjät voivat jättää syyttämättä tietynlaisissa huumausaineisiin liittyvissä tapauksissa.

A-klinikka Oy:n Päihdesairaalan ylilääkäri Margareeta Häkkinen on huumeiden käyttörangaistusten poiston kannalla. Hän ajattelee, että kun pelko käytön rangaistavuudesta häviäisi, hakeutuisi moni nykyistä aiemmin avun piiriin.

Puonnin mielestä on kohtuutonta, että tällä hetkellä ihmisiä voidaan käytännössä rangaista heidän sairautensa vuoksi. Hän ei myöskään näe sitä tehokkaana keinona vähentää huumeiden käyttöä.

– Ei sakko saa aktiivisesti käyttävää ihmistä lopettamaan. Se vain lisää riippuvaisen pahaa oloa, eikä hänellä luultavastikaan ole varaa maksaa sitä. Mikä merkitys sakolla siis on?

2. Hoitoon pääsyn helpottaminen

Paremmalla päihdehoidolla hän tarkoittaa sitä, että hoitoon pääsisi silloin, kun hoidolle on tarve. Ei vain silloin, kun joku viranomainen arvioi, että nyt tämä ihminen on ansainnut hoidon.

– Edelleen meillä Suomessa on vaikea päästä päihdehoitoon. Varsinkin silloin, jos henkilö on juuri keskeyttänyt esimerkiksi vieroitushoidon. Silloin on todella hankalaa päästä uudestaan hoitoon, vaikka hoidontarve ei ole hävinnyt mihinkään.