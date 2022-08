Israel teki Gazaan ennaltaehkäisevän iskun, ja alue luisui pahimpiin väkivaltaisuuksiin yli vuoteen – tästä yhteenotoissa on kyse

Israel on tehnyt perjantaista lähtien ilmaiskuja Gazassa toimivaa terrorijärjestö Islamilaista jihadia vastaan. Iskuissa on kuollut muun muassa 5-vuotias lapsi. Islamilainen jihad on vastannut laukaisemalla Israelin puolelle arviolta yli 200 rakettia.

Tilanne Gazan kaistalla kärjistyy – Israel iski uusiin kohteisiin lauantaina