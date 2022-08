18-vuotias Elias Simojoki edustaa Suomea tietotekniikan olympialaisissa Indonesiassa – "Kynä ja paperi auttavat ongelmanratkaisussa"

Indonesiassa kisataan kansainvälisellä tasolla nuorten tietotekniikkaolympialaisissa alkavalla viikolla. Helsinkiläinen abiturientti Elias Simojoki osallistuu olympialaisiin ja on matkustanut Indonesiaan perjantaina. Hän on yksi neljästä Suomen edustajasta.

Helsinkiläinen abiturientti Elias Simojoki (oikealla) on osallistunut Ville Uotilan (vasemmalla) pitämään matematiikan etävalmennukseen. Molemmille matematiikka on tärkeä aine.

Lukion ohella hän on suorittanut tietojenkäsittelyn avoimen yliopiston kursseja Helsingin yliopistoon. Tavoitteena hänellä on tietojenkäsittelytieteen tutkinto.

"Siitä tuli hyvä fiilis ja se on käytännössä se, mikä siinä matematiikassa innostaa"

– Tosi iso osa parhaista kavereistani on juurikin kilpamatematiikan kautta hankittuja. Siellä on tosi paljon samankaltaisia ihmisiä, joilla on samankaltaiset kiinnostukset ja se on tärkeää.