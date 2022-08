Tuhannet vaelsivat ihmettelemään jättialusta Hernesaaressa – "Olo tuntuu ihan muurahaiselta"

Autojonoja, tiiviisti pysäköityjä autoja, pyöräilijöitä sekä kävelijöitä yksittäin, ryhmissä ja perheinä... On sunnuntaipäivä Helsingin Hernesaaressa, jonka rantalaituriin on ankkuroitunut muutamaksi päiväksi yhdysvaltalainen maihinnousutukialus USS Kearsarge.

Helsingin poliisin mukaan aluksen vierailupäivien aikana tuhansia ihmisiä on käynyt katsomassa ja kuvaamassa 257-metristä alusta.

Aluksen vierailun ajaksi laiturille on varattu aidatun alueen sisäpuolelle erilaisia huoltotiloja, muun muassa bajamajoja.

Perheen kanssa katsomaan

– Risteilyaluksia on nähty, mutta ei tällaisia sota-aluksia. Suomalaiset alukset ovat murto-osa tästä, on lääniä.

Alus kiinnosti, päiväretkelle Nummelasta

– Onhan tämä todella upea laiva ja osoittaa sitä mahtia mitä USA:lla on. Olisi hieno nähdä sisältäkin, millainen se on, mutta se taitaa olla sotilassalaisuus. Ei sitä ihan kaikki pääse näkemään. Siitä kierroksesta voisi vähän maksaakin, ison miehen puuhamaasta, sanoi Atte Pirttilä.

– Kauempaa kun lähestyttiin, niin ei heti edes tajunnut, että siellä on koptereita rivissä kannella. Poikien kanssa mietittiin, että siellä on hytit, kaupat ja sairaala tuolla sisällä, joten olisi ollut mielenkiintoista päästä käytäviä pitkin kävelemään.

Pyöräillen Espoosta

– Näitä tulee varmaan jatkossa näkymään useamminkin. Näyttää aika hurjalta, kun tuolla on helikoptereitakin kannen päällä.

Perheen kanssa Lahdesta

Lahtelaiset Santeri ja Jemina Koivunen sekä lapset Aapo, Eemil ja Iida kurkistelevat alusta aidan takaa. Hetulivat varta vasten katsomaan maihinnousutukialusta ja sen jälkeen he suuntaavat Suomenlinnaan.

"Aika ainutlaatuinen tilaisuus tulla"

– Useampi sukulainen ja tuttava on käynyt tätä katsomassa ja ihastelemassa. He ovat kertoneet, miten massiivinen alus on kyseessä. Tämä oli aika ainutlaatuinen tilaisuus päästä näkemään jotain näin massiivista, Anne Laitinen toteaa.