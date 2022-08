Sinunkin sähkösi saattavat katketa ensi talvena energiapulan takia – näin varaudut kiertäviin sähkökatkoihin

Kotitalouksien sähkön saannin rajoittaminen olisi aivan viimesijainen keino, mutta asiantuntijat eivät ole poissulkeneet sähkökatkojen mahdollisuutta. Sähkön hinta lähti nousuun jo viime vuonna, ja Ukrainan sota on sekoittanut Euroopan energiamarkkinoita entisestään.

– Sähkön saatavuus on hyvin riippuvainen tulevista sääolosuhteista ja tuotantotilanteesta. Sitä on hyvin vaikea ennustaa pitkällä aikavälillä, kun emme esimerkiksi tiedä, onko talvella kylmää vai lauhaa, sanoo Motivan energiatehokkuuden asiantuntija Päivi Suur-Uski. Energiatehokkuutta edistävä Motiva on valtionyhtiö, joka myös neuvoo yrityksiä ja kotitalouksia energia-asioissa.