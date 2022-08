Israel iskee nyt Palestiinan islamilaista jihadia vastaan – tällaisesta järjestöstä on kyse

Israel on tehnyt viime päivien aikana iskuja Gazaan ja kertonut surmanneensa Palestiinan islamilaisen jihadin johtohahmon Taysir al-Jabarin, toisen korkea-arvoisen johtajan Khaled Mansourin sekä useita ryhmittymän taistelijoita.

Palestiinan islamilainen jihad PIJ perustettiin 1970–80-lukujen taitteessa. Järjestön perustivat Egyptissä opiskelleet palestiinalaisopiskelijat. Sen tavoitteena on Palestiinan valtion perustaminen miehitetylle Länsirannalle, Gazaan sekä muille Israelin nyt hallitsemille alueille.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n ylläpitämän World Factbookin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Palestiinan islamistisen jihadin vahvuus on epäselvä, mutta vuonna 2021 jäsenmäärän arvioidaan olleen tuhannesta useisiin tuhansiin.

CIA:n keräämien tietojen mukaan PIJ on iskenyt pääasiassa Etelä-Israeliin, mutta sillä on nykyisin hallussaan myös raketteja, joilla se kykenee iskemään Tel Aviviin asti. CIA kertoo järjestön aseistukseen kuuluvan myös drooneja sekä olalta laukaistavia ilmatorjuntaohjuksia. Järjestö on tehnyt aiemmin Israelin alueella myös itsemurhaiskuja sekä sieppauksia.