Tammisaareen nousee uusi taidemuseo, jonka rakentavat huippuarkkitehdit - taustalla syöpätutkijan perustama varakas säätiö

Henrik de la Chapelle (vas.) on Albert de la Chapellen taidesäätiön puheenjohtaja. Arkkitehti Asmo Jaaksi on suunnitellut rakenteilla olevan museon.

Amos Rexin suunnittelija asialla

Chappe-nimen saaneen museon on suunnitellut arkkitehti Asmo Jaaksi JKMM-arkkitehdeista. Hän on myös Amos Rex -taidemuseon ja Taideyliopiston uuden Sörnäisten kampuksen suunnittelija. Tiivis ja ahdas kulmatontti Tammisaaren keskustassa aiheutti arkkitehdille päänvaivaa.

– Tiivis rakennuspaikka on antanut museolle oman muodon. Myös Tammisaaren perinteinen kaupunkikuva on vaikuttanut kohteen arkkitehtuuriin, Jaaksi toteaa.

Chappe on saanut vaikutteita perinteisestä, kaksikerroksisesta kaupunkitalosta. Kohteessa on sekä betoni- että puurakenteita, julkisivu tehdään tummaksi sävytetystä puusta.

Chappe-museon sisäänkäynti (havainnekuva) on konstailematon. Uudisrakennus on saanut vaikutteita perinteisestä, kaksikerroksisesta kaupunkitalosta.

Kokoelmassa Roope Ankka ja vanhaa hopeaa

– Museoon tulee vaihtuvia näyttelyjä, jotka ottavat kantaa tärkeisiin asioihin yhteiskunnassa. Se on haastava työ. Siihen pitää varata tarpeeksi resursseja, ja toivottavasti lopputulos on sitten myös hyvä, Henrik de la Chapelle sanoo.

Hänellä on sormensa pelissä myös Mäntässä sijaitsevissa Serlachius-museoissa. Henrik de la Chapelle on Gösta Serlachiuksen jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa ja Gösta Serlachiuksen taidesäätiön puheenjohtaja. Säätiön rakennuttama Göstan paviljonki on ollut menestystarina. Siellä pidettiin viime vuonna Banksyn näyttely, joka keräsi yli 100 000 kävijää.

– Chappe on uusi museo, jonka täytyy löytää oma profiili ja brändi, joilla ihmiset saadaan tulemaan tänne. Mänttään verrattuna tässä on se etu, että tämä on paljon lähempänä pääkaupunkiseutua. Mäntässä suurin haaste on siinä, että sinne on aika pitkä matka, Henrik de la Chapelle sanoo.