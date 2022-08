Salama sytytti öljyvarastoon valtavan palon, useita palopelastajia kateissa räjähdysten jäljiltä – Kuuba pyytää apua liekkien sammuttamiseen

Kuuba on pyytänyt ulkomailta apua öljyvaraston räjähdysmäisen tulipalon sammuttamiseen.

Palo sai alkunsa perjantai-iltana paikallista aikaa, kun salama iski öljyn varastointilaitokseen Matanzasin kaupungissa. Palo on aiheuttanut neljä suurta räjähdystä.

Tähän mennessä ainakin 121 ihmistä on loukkaantunut ja yksi kuollut. 17 palopelastajaa on kateissa – ainakin osan pelätään kuolleen räjähdyksissä.

Presidentti Miguel Diaz-Canelin mukaan sammutustöissä voi kestää pitkään. Valtion öljy-yhtiö Cupetin johtaja Asbel Lealin mukaan kyseessä on suurin palo, joka Kuubassa on koskaan nähty.

Viranomaisten mukaan noin 800 ihmistä on evakuoitu paloalueen läheisyydessä sijaitsevasta Dudbrocqin kaupunginosasta.

Apua ulkomailta

Maan hallitus sanoo pyytäneensä asiantuntija-apua "ystävällisistä" maista, joilla on kokemusta öljysektorista. Presidentti Diaz-Canel kiittää Twitter-tilillään (siirryt toiseen palveluun) Meksikoa, Venezuelaa, Venäjää, Nicaraguaa, Argentiinaa ja Chileä näiden tarjoamasta avusta.

Lisäksi varapääministeri Carlos Fernandez de Cossio kertoo Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) , että Yhdysvaltain hallinto on tarjonnut teknistä apua, ja että avuntarjous on asiantuntijoiden käsissä.

Onnettomuus keskellä sähkökriisiä

Onnettomuus osui keskelle sähkökriisiä – polttoaine on ollut vähissä jo entuudestaan, sähköverkko on pahasti vanhentunut ja maa kärsii laajoista sähkökatkoksista. Kesähelteet ovat vain lisänneet tarvetta energiankäytölle.

Kuuban viranomaiset ovat toukokuusta lähtien määränneet energiankäyttökatkoja, jotka ovat kestäneet jopa 12 tuntia päivässä joillakin alueilla. Tämä on synnyttänyt mielenosoituksia eri puolilla maata.

Toistaiseksi ei ole tietoa, kuinka suuri määrä öljyä on jo palanut. Varastolaitoksella on yhteensä kahdeksan valtavaa tankkia, joiden öljyvarantoja käytetään sähkövoimaloiden pyörittämiseen. Niistä ainakin kaksi on tulessa.