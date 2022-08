Päivystykset ovat tukossa koko Suomessa, selvisi Ylen kyselyssä – Joensuussa potilas odotti jopa 65 tuntia jatkohoitoa

Yle kysyi kaikilta 20:tä Suomen sairaanhoitopiiriltä, millainen tilanne heidän päivystyksissä on tänä kesänä ollut. Jokainen sairaanhoitopiiri Lapista Uudellemaalle vastasi, että jonoja ja ruuhkaa on nyt aiempaa enemmän ainakin osan kesää.

Aiemmin julkisuudessa on puhuttu muun muassa Helsingin ja Uudenmaan eli HUSin alueen päivystyksen ongelmista , sekä Varsinais-Suomen päivystyksen ongelmista. Ongelma näyttää Ylen kyselyn perusteella olevan laajempi.

Potilasturvallisuus vaarassa päivystyksissä

Sairaanhoitopiirien vastausten perusteella jopa potilasturvallisuus on ollut päivystyksissä jo vaarassa, koska jatkohoitoa täytyy odottaa päivystyksissä liian pitkään.

Mitään yksittäistä vaaratapausta ei missään osattu yksilöidä, mutta yleisesti ottaen sairaanhoitopiirit eivät pidä hoitoa hyvänä, jos he eivät voi osoittaa jatkohoitopaikkaa nopeasti.

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin Siun soten sairaalapalvelujen palvelujohtaja Susanna Wilén kertoo, että heillä tilanne on päivystyksissä myös huono. Wilénin mukaan he eivät voi taata hyvää hoitoa tällä hetkellä kaikille päivystyksessä.

– Meillä on varmasti ollut potilasturvallisuus uhattuna, vaikka sitä ei aina voida yksittäisen potilaan kohdalla sanoa. Mutta uhka, että jotain tapahtuu, on olemassa, Wilén sanoo.

Wilénin mukaan turvallinen mitoitus, joka heille on laskettu, ylittyy jatkuvasti päivystyksissä.

– Emmehän me silloin voi sanoa, että se on turvallista, Wilén sanoo.

– Se on epätoivottavaa, koska meillä ei ole täällä päivystyksessä osasto-olosuhteita. Varsinkin muistisairaille potilaille nämä päivystyksen olosuhteet eivät ole miellyttävät odotella jatkohoitoon pääsyä, Savolainen sanoo.

Savolaisen mukaan aiempina vuosina he ovat menneet "katastrofaalisella kuormituksella" noin kerran kuussa, mutta tänä kesänä joka toinen päivä.

– Ja välipäivinäkin on oltu usein niillä rajoilla. Kyllä tämä kesä on hyvin poikkeuksellinen kesä, Savolainen sanoo.

Ongelma, että jatkohoitopaikkoja ei ole

Ongelma ei sairaanhoitopiirien mukaan ole se, että päivystyksessä ei tehtäisi kovasti töitä ja nopealla tempolla. Ongelma on se, että jatkohoitopaikkoja ei ole. Asia mainitaan melkein jokaisessa Ylen saamassa vastauksessa. Ja kun jatkohoitopaikkoja ei ole, potilaat jäävät päivystykseen odottamaan ja se kuormittaa henkilökuntaa. Turussa on muun muassa pyritty kehittämään väliaikainen systeemi, miten päivystykseen jääville annetaan ruokaa ja lääkkeitä. Samaa on jouduttu pohtimaan useassa paikassa. Päivystys ei ole tarkoitettu paikaksi, jossa toivutaan.