Riistakeskus ihmettelee kanadanmajavien ilmaantumista Varsinais-Suomeen: "Kovia kavereita, jos omin jaloin ovat 200 kilometriä kulkeneet"

– Aikamoinen talttahammas on kyseessä, sanoo Varsinais-Suomen Riistakeskuksen ma. riistasuunnittelija Lasse Heimo ja esittelee majavan jälkeensä jättämiä syöntilastuja Pöytyän Riihikoskella.

Riistakeskukselle on tullut kesän mittaan havaintoja syödyistä puista alueilta, joissa majavahavaintoja ei aikaisemmin ole tehty.

Uusista majavalöydöksistä erikoisen tekee se, että osa niistä on pystytty varmistamaan kanadanmajaviksi. Lähimmät tiedossa olevat kanadanmajavahavainnot ovat olleet Hämeessä, noin 200 kilometrin päässä nyt tehdyistä havaintopaikoista.

Varmistettuja kanadanmajavia on nyt tavattu Kustavissa ja Salon Perniössä. Syöntilastuista on pystytty erottamaan DNA:ta, ja sen perusteella on varmistettu, että puita järsineet eläimet ovat olleet kanadanmajavia.