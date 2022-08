Elokuun imua suosittuna loma-aikana on ennustettu pitkään, mutta suomalaisten uskollisuus heinäkuulle pysyy – ilmastonmuutos voi keikauttaa työpaikkojen lomapaletin

Elokuussa marjastetaan ja nautitaan pimenevistä illoista

– On mukavaa vain istuskella ja kutoa tai täytellä ristikoita. Myös iltauinnilla käyminen on ihanaa.

– Silloin on ihan kivaa olla töissä. On rauhallista ja saa tehdä rästihommia alta pois. Ja on mahtavaa tietää, että se oma loma on vielä edessäpäin.