Tšadissa osa kapinallisryhmistä allekirjoitti sopimuksen rauhanneuvotteluista – edellisen presidentin murhasta epäilty ryhmä ei suostunut

Tšadin sotilashallitus ja osa maassa taistelevista kapinallisryhmistä on allekirjoittanut Qatarissa sopimuksen rauhanneuvottelujen järjestämisestä.

Merkittävin kapinallisryhmä Front for Change and Concord in Chad eli ranskalaislyhenteellä FACT tunnettu ryhmä ei kuitenkaan hyväksynyt ehtoja eikä allekirjoittanut lupausta.