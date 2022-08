Määräaikainen sähkösopimus sitoo yleensä sähkönmyyjää – korotukset kesken kauden ovat harvinaisia poikkeuksia

Sähkön hinta on noussut kovaa vauhtia, mutta moni kuluttaja saa ainakin toistaiseksi sähköä vielä siedettävään hintaan. Jos määräaikainen sopimus on tehty ennen hinnan rajuja korotuksia, voi sähkön hinta olla huomattavasti alhaisempi kuin sähkön nykyinen hintataso.

Poikkeukset ovat harvinaisia, mutta niitäkin on.

Nurmi muistuttaa tilanteesta, johon esimerkiksi Lumo Energia on ajautunut. Yhtiö on lopettamassa toimintansa, ja osa sen asiakkaista on jo joutunut etsimään uuden sähköyhtiön.