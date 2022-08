EU aikeissa pienentää lentomatkustajien korvauksia myöhästymisissä – nyt viidenkympin lennosta voi saada satojen eurojen korvauksen

Lentomatkustajat voivat tätä nykyä saada satojen eurojen korvaukset yli kolme tuntia myöhässä olleilta tai kokonaan peruuntuneilta lennoilta. Riippuen lentomatkan pituudesta korvaus on 250–600 euroa.

Kompensaatio on könttäsumma: se on sidottu matkan pituuteen eikä lennon alkuperäiseen hintaan.

– Jos maksaa 50 euroa lipusta ja saa 300 euroa korvauksena, jokainen lienee samaa mieltä, että se ei ole oikein, kuvaa lentoyhtiöitä edustavan Airlines for Europe -järjestön toimitusjohtaja Thomas Reynaert ongelmaa Politico-verkkolehden jutussa (siirryt toiseen palveluun) .

Uudistus on jumittanut vuosikausia

Sen koommin aiheeseen ei ole palattu, vaikka moni jäsenmaa kannattaa korvausjärjestelmän uudistamista. Asetuksen uudistamistarve on ollut asialistalla kymmenisen vuotta. Venymiseen on yksinkertainen syy: poliitikkojen on vaikea viedä eteenpäin muutoksia, joilla heikennetään kuluttajien asemaa.