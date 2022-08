Autokauppahuijari jäi kiinni Satakunnassa – poliisi neuvoo varomaan tekaistuja tilisiirtoja

Poliisilla on ollut selvitettävänä Satakunnassa kymmenkunta petosrikosta, joissa auton ostaja on esittänyt tekevänsä kaupan yhteydessä tilisiirron. Se on ollut huijausta.

Myyjän kannattaa varmistaa, että rahat ovat kädessä tai tilillä ennen auton luovuttamista. Kuva: Mostphotos / Marén Wischnewski