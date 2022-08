Mökinomistajien myyntihalut hupenivat: myyntiin pistetty selvästi vähemmän kesämökkejä kuin aiemmin

– Eroa selittää se, että mökkikauppa on käynyt erityisen kuumana parina aiempana vuotena ja nyt määrä on hieman tasoittunut, Oikotie asuntojen liiketoimintajohtaja Anna Leinonen selittää.

Laskua on myös verrattuna koronaa edeltävään aikaan eli edelliseen "normaalivuoteen" 2019. Leinosen mukaan luminen talvi sekä pitkittynyt kevät näkyi mökkikaupan määrissä tänä vuonna aiempaan verrattuna.

Matikaisen mukaan vaikuttaa toisaalta kuitenkin siltä, että tänä vuonna on ollut hieman aiempaa helpompi myydä kesämökkiä, sillä kesäkuussa Etuovi.comista poistuneiden mökkien myynti-ilmoitusten keskimääräinen markkinointiaika oli kolme viikkoa eli 21 päivää, kun se vuotta aiemmin oli 25 päivää ja vuonna 2020 se oli 30 päivää.

– Voisi siis sanoa, että ostaja on löytynyt myynnissä olleelle kesämökille keskimäärin kolmessa viikossa, Matikainen kuvaa.

Suosikit pitävät pintansa

Ostajat harkitsevampia

Leinosen mukaan tyypillisiä syitä mökin myymiseen ovat mökin sijainti, mökin ylläpidon hankaluus tai se, että omistajalla on käytettävissä jo useampi mökki. Suomalaiset ovat edelleen mökkikansaa; jopa puolet suomalaisista viettää aikaa joko omassa tai vuokratussa kesämökissä.

Huimat vuokrausvuodet takana

Kesämökkien vuokraajilla on takana kaksi huimaa vuokrausvuotta koronan vauhdittaman kotimaanmatkailun kukoistuksen ansiosta. Kun ulkomaille ei päässyt, vuokrattiin lomamökki kotimaasta.

– Tällä hetkellä olemme viime vuodesta jäljessä noin 20 prosenttia. Silti volyymi on 30 prosenttia enemmän kuin (koronaa edeltäneenä) viimeisenä normaalivuotena 2019. Kotimaanmatkailu siis vetää edelleen.

Sadan miljoonan bisnes

Markkinajohtaja Lomarenkaalla on sivuillaan tarjolla noin 3 900 vuokramökkiä ja Nettimökillä noin 3 500. Kaikkiaan ammattimaisen mökkivälityksen kautta on tarjolla noin 12 000-13 000 yksikköä. Bisneksen suuruus on reilut 100 miljoonaa euroa.