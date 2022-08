Vanhat ruotsalaistalot ovat suosittuja etenkin kaupungeissa – Tomi Kultanen asuu Kuuman kylällä sukunsa puutaloa jo neljännessä polvessa

Tomi Kultasen koti on yksi viidestätoista ruotsalaistalosta Jokioisten Kuuman kylässä. Talo on rakentamisen jälkeen saanut niin sanotun elintasosiiven.

Syntyi erillisiä ruotsalaistalojen alueita

Kaupunkien ruotsalaistalot ovat yhä suosittuja

Kiinteistönvälitysalan keskusliiton hintaseurantapalvelun mukaan aikakauden taloja on myyty tasaiseen tahtiin vuodesta 2000 alkaen. Myyntiajat eivät kuitenkaan ole lyhentyneet kuten muilla asuntotyypeillä, ja hintojen kehitys on ollut maltillista.

Arkkitehtuurimuseon Petteri Kummalan mukaan etenkin yhtenäisten ruotsalaistaloalueiden suosio on kasvanut pikku hiljaa. Esimerkiksi Helsingin Pirkkolasta on tullut hyvin suosittu, ja alueen ruotsalaistalot myydään usein tiskin alta.

– Monen alueen miljöö on vuosien myötä muuttunut viehättävämmäksi ja sijainnista on tullut houkuttelevampi, kun kaupungit ovat kasvaneet, toteaa Kummala.

Vaihteleva kunto tuo haasteensa

– Kysyntä on vahva, jos talo on oikein hinnoiteltu. Monen ruotsalaistalon sijainti on hyvä ja puutarha rehevä. Alueilla on usein asumista helpottava kaukolämpö.