Jarmo Teräsheimo on näkymätön auttaja: lahtelainen yhdistys järjestää ruoka-apua kymmenille tuhansille ihmisille joka kuukausi

Operaatio Avoin Ovi ry:n varaston ovi käy tiuhaan, kun lahjoituksena tulleet elintarvikkeet tuodaan sisään ja niistä koottuja lähetyksiä viedään jaettavaksi. Suomessa arviolta tällä hetkellä jo lähes kymmenen prosenttia kotitalouksista kärsii toimeentulovaikeuksista . Ruoka-avun piirissä on arvion mukaan yli 300 000 ihmistä (siirryt toiseen palveluun) .

Toiminnanjohtaja Jarmo Teräsheimon mukaan Operaatio Avoin Ovi -yhdistyksen kautta kulkee 50 000 - 60 000 kiloa elintarvikkeita joka kuukausi. Määrä on häkellyttävä, kun kyse on lahjoituksista, jotka jaellaan vapaaehtoisvoimin. Eikä yhdistys suinkaan ole edes ainoa toimija Suomessa.

Yhdistyksen toiminnalla on vahva hengellinen pohja. Avoin Ovi välittää elintarviketeollisuuden lahjoittamat ruokaerät seurakunnille ja paikallisille yhdistyksille, jotka jakavat avun eteenpäin. Tällä hetkellä yhdistys toimittaa ruokaa laajalle alueelle Etelä-Suomesta Keski-Suomeen ja Etelä-Savoon saakka.

Myyntityön konkari ryhtyi auttajaksi

Ruoka-avun järjestäminen on ollut Jarmo Teräsheimolle arkea jo parinkymmenen vuoden ajan. Aiemmin hän oli erilaisissa myyntitöissä.

– Kaupat ja elintarvikevalmistajat ottivat yhteyttä ja huomasin, että ruoanjakelua täytyy organisoida. Operaatio Avoin Ovi toimii eräänlaisena tukkuna. Noudamme lahjoitukset ja jaamme ne paikallisille tahoille. He puolestaan jakavat ne tarvitseville ruokakasseina, selvittää Teräsheimo.

Yhdistyksellä on ollut muutakin toimintaa. Ennen korona-aikaa se järjesti kuukausittaisia soppajuhlia ja vähävaraisten jouluateriatilaisuuden Lahdessa. Teräsheimo kertoo, että Operaatio Avoin Ovi tukee myös Lahden seudulle tulleita ukrainalaisia pakolaisia.

Tuhansien torttujen mies

Matkan varrella on ollut monenlaisia pettymyksiä ja onnenpotkuja. Jarmo Teräsheimo muistelee mielellään sitä, kun tuttava tarjosi hänelle joulutorttuja.

– Tuttava kertoi, että hänellä on pieni torttuongelma, ja pitäisi saada menemään 15 lavallista pakastettuja joulutorttuja. Jokaisella lavalla oli 400 torttua. Sanoin, että kyllä meille kelpaa. Sitten meillä oli 6 000 torttua jaettavaksi, naureskelee Teräsheimo.

Yhdistyksen toiminta on kehittynyt huomattavasti vuosien varrella. Kylmätuotteille on tietysti oltava kylmätilat ja pakastimet. Tilojen tulee olla asianmukaiset ja kuljetuskalustoakin tarvitaan.

– Tilojen löytäminen on ollut suuri haaste, koska meillä ei ole varaa vuokrata niitä parhailta paikoilta. Olemme onneksi saaneet paljon apua. Nyt meillä on asianmukaiset tilat, joissa on hyvä työskennellä, kertoo Teräsheimo.