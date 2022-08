Ukrainan sota traumatisoi Ann Krivkon, mutta kriisityö Gepetto-koiran kanssa auttaa – "Ymmärsimme toisiamme ensi minuuteista"

Kun Ann Krivko saapuu Kainuun kriisikeskukselle, on häntä vastassa valkoinen monirotuinen koira Gepetto . Gepetto tervehtii Ann Krivkoa, ja kriisityöntekijä Raila Arpala ohjaa asiakkaan ja koiran työhuoneeseensa.

Kajaanissa Krivko sai vinkin hakeutua Kainuun kriisikeskuksen asiakkaaksi. Kun kriisityöntekijä Raija Arpala kuuli, että Krivkolla on lemmikkejä kotona Ukrainassa, hän keksi ehdottaa koiransa mukaan ottamista tapaamisiin.

– Gepetto on rauhoittanut minua ja auttaa minua irrottamaan pahoista ajatuksista, Krivko sanoo.

Gepetton ja Annan yhteys on kehittynyt muun muassa herkujen avulla.

Eläinterapiasta on tutkitusti todettu olevan hyötyä psykososiaalisessa kuntoutuksessa (siirryt toiseen palveluun) . Se muun muassa laskee stressihormoni kortisolin tasoa ja lisää oksitosiinin määrää veressä.

Gepetto-koiralla on kollega muun muassa Oulun kriisikeskuksessa, jossa työskentelee tehtävänsä vuonna 2019 aloittanut kriisikoira MaiMai .

Koira-avusteisuus auttaa myös lapsia

Koira-avusteisen työskentelyn hyödyistä esimerkiksi fysioterapiassa, vanhustyössä ja kouluissa on saatu näyttöä monissa tutkimuksissa.

– Koiran mukanaolo on auttanut lasta sitoutumaan tukisuhteeseen. Lapset ja nuoret itse kertovat tapaavansa tukikoirakkoaan mielellään. Koiran ja tukihenkilön kanssa kävely ja juttelu on heille tärkeää, Muros sanoo.

Eläinkontaktista on monia psyykkisiä ja fyysisiä etuja

Oman koira-avusteista terapiaa tarjoavan yrityksen perustanut eläinavusteinen valmentaja Saana Hakola on työskennellyt koira-avusteisesti 10–85-vuotiaiden asiakkaiden kanssa.

Hakolan mukaan koiran mukanaolosta on sekä fyysisiä että psyykkisiä hyötyjä.

– Koiran ansiosta asiakkaan kanssa tutustuminen on helpompaa, asiakas voi päästä nopeammin tavoitteisiinsa sekä on usein myös motivoituneempi tekemään yhteistyötä kuin ilman koiraa.

Kriisityöhön osallistuvan koiran hyvinvoinnista huolehditaan osana työyhteisöä. Tapaamisia on rajoitetusti, koira ei ole joka päivä töissä, koiralla on oma paikka toimistolla ja aina ei tarvitse jaksaa keskittyä.

Kriisityöntekijäkin rauhoittuu koiran kanssa

Raija Arpala kertoo, että koiran läsnäolo rauhoittaa myös kriisityöntekijää. Gepetto on rescue-koira, jonka taustoista ei tiedetä muuta kuin se, että se on pelastettu Suomeen Romaniasta.

– Koska hän ei pysty tietenkään kertomaan elämästään, en minäkään voi kertoa. Mutta yritän antaa asiakkaalle kuvan, että tämä koirakin on tänne selviytynyt ja hänellä menee hyvin. Ehkä se ymmärtää hyvin muita. Koira tuo lohtua ja toivoakin.

Gepetton vastaanotolle on mahdollista varata aika Arpalan kalenterin kautta.

Hän huomauttaa, että koira-avusteisen kriisityön onnistuminen on työyhteisön ansiota.

"Gepetto ei halua tuomita, se on vain hyvä eläin"

Vaikka huoli läheisten kohtalosta sotaa käyvässä Ukrainassa jatkuu, Gepetto on tuonut Ann Krivkon elämään hetkiä, jolloin muu maailma on unohtunut. Koira-avusteisesta kriisityöstä on hänelle todellista apua.