Suomessa on käynnissä kaikkien aikojen sairaalarakennusbuumi – asiantuntija: "Kaikki keskussairaalat vanhenevat yhtä aikaa"

Helsingin, Oulun ja Jyväskylän ohella suuria sairaalahankkeita on käynnissä ainakin Turussa, Tampereella ja Kuopiossa. Lisäksi muun muassa Espoossa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Kajaanissa ja Rovaniemellä rakennetaan uutta.

Suomen sairaalatekniikan yhdistys on listannut (siirryt toiseen palveluun) Suomen sairaalahankkeita vuodelta 2020. Kymmensivuinen lista sisältää Suomen kaikki yliopistosairaalat ja merkittävän osan keskussairaaloista.

Dosentti Timo Keistinen on seurannut 40 vuotta suomalaista sairaalaverkostoa niin lääkärinä, opettajana kuin ministeriön korkeana virkamiehenä. Eikä hän ole kokenut vastaavaa rakentamisintoa.

Jotta valtavalta kuulostavaan rahasummaan saisi perspektiiviä, sitä voi verrata muutamaan muuhun rakennustyömaahan: Helsinkiin tekeillä olevat suuret väylähankkeet, Kruunusillat ja Raide-Jokeri, maksavat kumpikin 350-400 miljoonaa euroa (siirryt toiseen palveluun) . Tunnin juna Turkuun maksaa alustavan hinta-arvion mukaan hieman alle kolme miljardia euroa . Vuosikausia venyneen ja maailman kalleimpien rakennusten listalle päätyneen Olkiluodon uuden ydinvoimalan hinnaksi on arvioitu 11 miljardia eur oa.

Sairaalaverkoston uudistaminen on siis Suomen suurimpia rakennushankkeita kaikki toimialat huomioiden.

Oulussa "tulevaisuuden sairaala" jää lanan alle

– Vanha sairaala on tullut elinkaarensa päähän, Tampio sanoo.

Oulun vanhassa sairaalassa on sisäilmaongelmia, rakenteet sekä talotekniset laitteet ja järjestelmät ovat huonossa kunnossa ja tilat liian matalia.

– Sairaala on rakennettu 1970-luvun energiakriisin aikaan. Rakennuslupia myöntäneet rakennushallituksen virkamiehet päättivät laskea kerroskorkeutta, jotta säästettäisiin energiaa. Lopputulos on se, ettei välipohjaan mahdu uutta talotekniikkaa.

Vanhassa sairaalassa toiminnot on hajautettu kauas toisistaan. Nyt ne yritetään tuoda lähelle toisiaan.

Jos vanhaa sairaalaa on kuvattu kyljelleen kaatuneeksi pilvenpiirtäjäksi, nyt rakennetaan ylöspäin. Uuteen sairaalaan tulee kymmenen maanpäällistä kerrosta.

Kaikki vanhenevat samaan aikaan

Sairaaloita on rakennettu Suomeen aaltoina. 1930-luvulla rakennettiin tuberkuloosiparantoloiden verkosto. 1950-luvulla moneen kuntaan valmistui mielisairaala.

Yksityinen puoli ei rakenna sairaaloita, vaan panostaa etäpalveluihin

– Kun on rakennettu hieno sairaala, ei sairaalan johto helposti ala siirtää potilaita kotihoitoon tai etäpalveluihin. Vielä vaikeampaa se on poliitikoille: todeta, että meillä on maksamaton sairaala, jonka joku suunnittelee tyhjentävänsä.