Salamanisku vaurioittanut sähköautoja ja hybridejä jopa lunastuskuntoon – "Ei välttämättä kannata ladata ukonilmalla"

– On mahdollista, mutta näitä on hyvin vähän vuosittain. Salamaniskun aiheuttamia vahinkoja on korvattu myös polttomoottoriautoille, joissa niissäkin onsähkötekniikkaa. Sähköautoissa on tietysti enemmän sähkötekniikkaa ja ohjausyksiköitä, jotka saattavat ylijännitteestä vaurioitua. Olemme korvanneet niitä ja asiakkaiden autoja on korjattu, jopa lunastettu, kun salama on iskenyt ja aiheuttanut autoon ylijännitetilan, jonka johdosta auton sähkölaitteet ovat vaurioituneet, vaikka auto ulkoisesti näyttää vahingoittumattomalta.