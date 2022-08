“Terveyteni on koetuksella” – kenialaisen Wanjigu Thigan, 31, oli vaalikampanjassaan voitettava ennakkoluulot ja kestettävä seksuaalista häirintää

Raila Odinga on toinen pääehdokas Kenian presidentinvaaleissa. Hän on 77-vuotias ja ehdolla jo viidettä kertaa. Odingan perhe on ollut mukana Kenian politiikassa koko maan itsenäisyyden ajan, vuodesta 1963 alkaen.

Kuva: Boniface Muthoni / AOP