EU väänsi valmiiksi tekstin Iranin ydinsulkusopimuksen pelastamiseksi – Iranin kantaa odotetaan yhä

EU:n johdolla on käyty jo yli vuosi neuvotteluita Iranin ydinsulkusopimuksen palauttamisesta. Lopullinen tektsiluonnos on nyt valmis, mutta vielä on epäselvää, hyväksyykö Iran sen.

Iranin Natanz uraanin rikastamislaitos vuonna 2021. Kuva: AY-COLLECTION/SIPA/Shutterstock/All Over Press