Justin Bieber keikkailee Helsingissä – osa faneista lensi Espanjasta asti katsomaan tähteä, nukkuivat teltassa ja menettivät kenkänsä

Ikärajattomaan tapahtumaan odotetaan noin 20 000 osallistujaa. Osa innokkaimmista Bieber-faneista eli beliebereistä on telttaillut alueen läheisyydessä jo pari päivää päästäkseen eturiviin.

Kaisaniemen tapahtumakentän portit aukesivat kello 15. Tapahtuman järjestäjät varoittavat, että suuren lipunmyynnin vuoksi pitkiä jonoja voi kasaantua sisäänpääsylle etenkin kello 17–20 välisenä aikana. Järjestäjänä toimii pohjoismainen All Things Live.

Tuolloin Bieber peruutti konserttinsa, mutta on jälleen esiintymiskunnossa. Epäselväksi on jäänyt, miten tähtiartisti on saanut syndrooman hallintaansa.