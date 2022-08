Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Sähkön alv-alennus olisi paras ratkaisu tulevaan kalliiseen talveen

Esillä on ollut myös sähkön hintakatto, mutta Lintilän mukaan se on vaikea toteuttaa. Siinä on esimerkiksi se vaara, että sähkön saanti vaarantuu.

– Mehän tuomme koko ajan sähköä ulkoa, Ruotsista ja Norjasta. Mikäli me vedämme hintakaton, kukaan ei tuo tänne sähköä, jos se heidän myymänsä sähkö on yli sen hintakaton.

Sähkön rajoittaminen äärimmäinen toimi

– Me tehdään ainoastaan töitä sen eteen, että jokainen tupa on lämmin ja jokaisessa tuvassa palaa lamppu. On aivan äärimmäinen hätätilanne, että joudutaan sähköjä rajoittamaan. Tällä hetkellä emme sitä tilannetta vielä näe, mutta kyllä tämä haasteellista on ilman muuta.