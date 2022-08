Tampereen ratikka täyttää tänään vuoden ja sillä on ajettu jo 10 miljoonaa matkaa – hyppää kyytiin suorassa lähetyksessä kello 10

Tampereen raitiotie juhlii tänään 1-vuotissyntymäpäiväänsä, sillä se on liikennöinyt tänään tiistaina tasan vuoden ajan.

Ratikka on jo vuodessa ehtinyt muuttaa Tampereen kaupunkikuvaa sekä ihmisten liikkumista. Moni käyttää ratikkaa myös lyhyillä välimatkoilla, kun bussin kyydissä matkataan vähän pidempään.

Ratikassa on tehty yhden vuoden aikana jo noin 10 miljoonaa matkaa, mikä on neljännes koko Nysse-liikenteen matkoista. Suosituimmaksi Nyssen linjoista on noussut ratikkalinja 3 Pyynikintorilta Hervantaan.