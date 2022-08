Jussi Virtasen pitää keksiä, miten pulpetissaan tuskailevan lapsen saisi oppimaan – joka viides peruskoululainen saa opetusta erityisopettajalta

Tällä viikolla se alkaa kaikkialla Suomessa: peruskoulun lukuvuosi. Kotkalainen Jussi Virtanenkin on jo pari päivää valmistautunut lukuvuoden alkuun Mussalon koulussa.

Pian koulun pihaan tulee monia tuttuja kasvoja, mutta myös pieniä jännittyneitä ekaluokkalaisia. Vaikka oppilaat vaihtuvat, yksi asia on varma. Erityisopettaja Jussi Virtasta tarvitaan aina.

Erityisopettaja auttaa oppimisessa

Erityisopettaja on ikään kuin luokanopettajan ja oppilaan välissä oleva apu, joka toimii molempiin suuntiin. Tärkein erityisopettajan tehtävä on auttaa oppilaita oppimisessa ja koulunkäynnissä. Erityisopettaja ei opeta omaa luokkaansa, vaan hän on auttamassa ja opettamassa siellä, missä häntä tarvitaan.