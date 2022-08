Syyttäjä ei valita Kalajoen metsäpalotuomiosta

Tuomitun asianajaja Riitta Leppiniemi on jo aiemmin ilmoittanut, että syytetty valittaa käräjäoikeuden tuomiosta. Syytetty on koko ajan kiistänyt syytteen ja myös hänen työnantajansa on ollut sitä mieltä, ettei palo johtunut huolimattomuudesta.