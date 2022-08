Metsäkanalintuja on hyvin jo toista vuotta peräkkäin − lämmin sää ja kunnon marjasato näkyvät poikasten määrässä

Teeren, metson ja pyyn kannat ovat pysyneet suunnilleen kesän 2021 tasolla, mutta alueellista vaihtelua on melko paljon, varsinkin teerellä. Riekon kannantiheys on sen sijaan kääntynyt maltilliseen laskuun vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

− Riekkoa lukuun ottamatta metsäkanalintuja on hyvin Pohjois- ja Itä-Suomessa, muualla tilanne on hieman heikompi, kertoo erikoistutkija Andreas Lindén Luonnonvarakeskuksen tiedotteessa.

Pohjois-Hämeessä teerikanta yhä alle keskitason

Pohjois-Hämeessä metson tiheys on pysynyt viime vuoteen nähden melko samana niin aikuisten kuin poikasosuuden osalta.

Teeren osalta Pohjois-Hämeessä kokonaiskannan tiheys on edelleen keskiarvonsa alapuolella. Tänä kesänä poikastuotto pieneni, mutta hyvän edellisvuoden ansiosta aikuistiheys on kasvanut keskiarvoonsa. Vastaava tilanne on sama koko maassa, kertoo erityisasiantuntija Katja Ikonen Luonnonvarakeskuksesta.