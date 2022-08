AY-pomot: Palkkamalttia ei voi ostaa veronkevennyksillä – "Kolmen prosentin korotus kuulostaa kovin alhaiselta", sanoo kuljetusliitto AKT:n johtaja

Syksyn palkkaneuvotteluihin sukelletaan tilanteessa, jossa korkea inflaatio on syönyt jo pitkään palkansaajien ostovoimaa.

Paineet palkkojen korottamiseen ovat työntekijäleirissä siksi korkealla. Asetelma neuvottelujen käynnistyessä on muutoinkin erikoinen.

Perinteinen palkankorotustason määrittäjä on vientiteollisuus, jossa ollaan juuri istumassa neuvottelemaan ensi vuoden palkoista. Mutta viime keväänä kunta-alan työntekijät tekivät lakkojen voimalla sopimuksen , joka takaa kuntatyöntekijöille viideksi vuodeksi noin prosentin vienti- ja kuljetusalaa korkeamman palkankorotuksen, olkoon tuo korotus mikä tahansa.

Työnantajat vaativat palkkamalttia ja myös demarivetoinen hallitus on liittynyt kuoroon: Jos inflaatio johtaa korkeisiin palkkavaatimuksiin vientialoilla ja kun kuntatyöntekijät saavat vielä prosentin päälle, yritysten kilpailukyky kärsii ja inflaatiokin voi riistäytyä entistä pahemmaksi.

Budjettiriiheen valmistautuva valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on esittänyt jo useampaan kertaa ajatuksen tuloverojen keventämisestä , jos palkansaajat tyytyvät maltillisiin korotuksiin . Esitys ei saa tukea Ylen haastattelemilta työmarkkinajohtajilta.

AKT:n Kokko: Veroale ei voi korvata palkankorotuksia

Kokon mukaan AKT lähtee neuvottelemaan palkankorotuksesta, joka korjaa inflaation heikentämää ostovoimaa. Ensi vuodeksi inflaation on Suomessa ennakoitu asettuvan kolmen prosentin tienoille.

Jos inflaatio on ensi vuonna se kolme prosenttia, onko kolmen prosentin palkankorotus ensi vuodeksi riittävä?

Tehyn Rytkönen: Veroale voisi pahentaa kriisiä

Tehyn ja Superin vaatimus on edelleen viisivuotinen palkkaohjelma, jolla niiden jäsenten palkkoja nostettaisiin 3,6 prosenttia vuosittain yli vienti- ja kuljetusalojen määrittämän yleisen palkankorotuslinjan.

– Meidän ala tarvitsee täsmätoimia, lisäbudjetointia, rohkeasti rahan laittamista siihen, että palkat ja työolot saadaan kuntoon. Tämä veronkevennyskeskustelu on todella erikoinen tässä kohtaa. Me emme saisi vaarantaa julkisen sektorin rahatilannetta.

Rytkönen uskoo vakaasti asiaansa, vaikka jopa pääministeri Sanna Marin (sd.) on julkisesti toivonut hoitajien tyytyvän muun kunta-alan saamiin korotuksiin. Myös muut palkansaajajärjestöt ovat ärsyyntyneet hoitajien irtiotosta.

Teknologiatyönantajat: Veroratkaisut eivät kuulu työmarkkinapöytään

– Valtiovalta tekee itse finanssipoliittiset ratkaisut ja arvioi samalla toki kokonaistilannetta. Sitten me, yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa pidetään huolta näistä palkkaratkaisuista. Nämä pidetään erillään ja niitä on turha koplata missään vaiheessa, Ruohoniemi sanoo.

Valtiovarainministeriö on kuitenkin järjestänyt tapaamisia työmarkkinaosapuolten kanssa. Ylen tietojen mukaan ensimmäisiä keskusteluja jo käydään ja ne jatkuvat ensi viikolla.

– On tärkeää vaihtaa tietoa, ajatuksia ja käydä vuoropuhelua. Kysymys on siitä, että me emme voi menettää kilpailukykyämme, ministeri Annika Saarikko sanoi tiistaina Ylelle.