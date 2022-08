Uusi sähkösopimus kiikarissa? Edullisen sähkösopimuksen saaminen on nyt liki mahdonta, mutta tässä eväitä parhaimman diilin löytämiseen

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Lahtelainen Janne Paaso on tehnyt tänä vuonna jo kaksi sähkösopimusta. Kun hän muutti alkukeväällä, sähköyhtiö tarjosi hänelle ainoastaan pörssisähköä. Sopimuksessa sähkön hinta siis vaihteli joka tunti.

Pörssisähkö tuntui kalliilta, mutta Paaso odotti hinnan putoavan kesällä. Perhe yritti pienentää sähkölaskua ajastamalla pyykkien ja astioiden pesun yöaikaan. Silloin pörssisähkö on perinteisesti ollut halpaa, koska kysyntä on pienempää.

Uudessa sopimuksessa perhe maksaa sähköstä saman hinnan kahden vuoden ajan. Paaso on sopimukseensa tyytyväinen, koska hän huomasi samanlaisen sopimuksen hinnan tuplaantuneen heti seuraavana päivänä. Jos hinnat laskevat kahden vuoden aikana, uudessa sopimuksessa on ehto, jonka mukaan hän saa vaihtaa edullisempaan sopimukseen.

Ennätyksellisen korkea sähkön hinta on saanut entistä useamman miettimään sähkösopimustaan.

– Jotkut ovat olleet jo aikaisemmin oikein tietoisia sähkönkulutuksestaan, kun taas osalle sähkölasku ei ole ollut niin iso osa omaa taloutta. Muuttunut tilanne on nyt herättänyt asiakkaat, pohtii Oomi Energian toimitusjohtaja Tuomas Oksanen .

Moni haluaa tietää, mikä on paras sähkösopimus juuri nyt. Vastaus riippuu siitä, mitä ihminen pitää tärkeänä.

Miten vertailla sopimuksia?

Sähköä voi ostaa miltä tahansa yhtiöltä. Sähkön hintoja voi verrata Energiaviraston sivuilla (siirryt toiseen palveluun) , jossa vertailtavana on kaikkien sähköyhtiöiden sopimukset. Sähkön hinta vaihtelee kuitenkin nyt niin paljon, että sivusto ei pysy koko ajan perässä sähköyhtiöiden muuttuvissa hinnoissa . Siksi hinnat täytyy lopulta tarkastaa yhtiöiden omilta sivuilta.

Samalle alueelle ei kannata rakentaa useita sähköverkostoja. Siksi sähkönsiirtoyhtiöllä on monopoli omalla alueellaan, eli sähkönsiirtoyhtiötä ei voi kilpailuttaa.

Yleensä sähkön hinta koostuu energiamaksusta ja kuukausimaksusta. Kuukausimaksu on sama joka kuukausi, mutta energiamaksun suuruus riippuu sähkönkulutuksesta. Sopimuksia punnitessa kannattaa miettiä perusmaksun merkitystä laskussa.

– Jos taloudella on todella iso kulutus, perusmaksu on pieni osa laskua. Pienessä kulutuksessa taas perusmaksu on suurempi suhteessa koko laskuun, sanoo Energiaviraston juristi Jani Kostiainen.