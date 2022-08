Poliisi tutkii Vesilahden tulipaloa nyt törkeänä vahingontekona

Sisä-Suomen poliisi kertoo tutkivansa Vesilahden viikonloppuista tuhoisaa tulipaloa törkeänä vahingontekona. Palonsyyn tutkinnan yhteydessä tuhoutuneen rakennuksen rauniosta on löytynyt vainaja. Poliisi ei tiedota löytyneen vainajan ikää, sukupuolta tai muista olosuhteista enempää.

– Poliisi ei tiedota vainajasta tai vainajaan liittyvistä muista olosuhteista enempää, koska kuolemansyyn tutkinta on määritelty täysin salassa pidettäväksi kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa, kerrotaan Sisä-Suomen poliisin tiedotteessa.

Poliisin esitutkinnassa on tähän mennessä selvinnyt, että tulipalon syttyminen vahingossa on pystytty rajaamaan ulkopuolelle. Tutkinnassa on myös selvinnyt, että palossa tuhoutui yksityisomistuksessa oleva kiinteistö.