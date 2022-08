Liisa Huhta kirjoitti kirjan nuorten uupumuksesta ja huolestui siitä, miten paljon lukio vaikuttaa työelämältä

Huhta aloitti lukion opinto-ohjaajan työt reilu kymmenen vuotta sitten. Jo silloin hän muistaa ihmetelleensä, kuinka osaavia ja tavoitteellisia lukiolaiset ovat. Jälkikäteen ajateltuna hän on ymmärtänyt, että monet oppilaista olivat jo silloin hyvin kuormittuneita.

Lukiolaisten uupuminen ei ole siis mikään uusi ilmiö. Huhta haluaakin korostaa sitä, että nuorten uupuminen ei johdu pelkästään esimerkiksi koronapandemiasta, vaan se on ollut läsnä jo useita vuosia ennen sitä ja näkynyt esimerkiksi kouluterveyskyselyissä.

Ainoa asia, joka uupuneita lukiolaisia yhdistää on Huhdan mukaan se, että he kasvavat samanlaisessa maailmassa. Sellaisessa, jossa arvostetaan tehokkuutta ja suorituskeskeisyyttä.

Lukio on Huhdan mukaan ylipäätään nykyään tehokkaampaa kuin aiemmin: monella tapaa lukiotyö vaikuttaa työelämältä. Siellä on suoriutumispaineita ja siellä keskustellaan tehokkuudesta sekä pyritään lisäämään sitä.

– Vuonna 2021 opetussuunnitelmaan tuli mukaan työelämä- ja korkeakouluyhteyksien lisääminen. Se on todella tärkeä asia, että nuoret ymmärtävät millaisessa ympäröivässä yhteiskunnassa he elävät, mutta samaan aikaan mitään sisältöjä ei vähennetty. Eli käsiteltävää tietomäärää on paljon enemmän.