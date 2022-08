Sähköautoilijan kotilataushinta saa nousta lähelle euroa ennen kuin bensalla ajaa edullisemmin – sähkön hinta ei näy sähköautojen kysynnässä

Norjassa uusi auto on tänä päivänä lähes poikkeuksetta täyssähköauto. Jopa ladattava hybridi on harvinaisuus bensa- tai dieselautoista puhumattakaan.

– Norjassa on ollut jo pitkään maailman kovimmat tuet. Täyssähköautolla ei ole auto- eikä arvonlisäveroa. Lisäksi on muita käyttöön liittyviä etuja kuten ilmaista latausta. Olemme laskeneet, että elinkaaren aikana kannustimien arvo on siellä noin 20 000 euroa, sanoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.