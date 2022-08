Nokia on palkannut useita satoja Tampereella ja Suomessa: yhtiön uuden nousun takana on esimerkiksi legopalikkaa pienempi asia

Uudesta suunnasta yksi esimerkki on tehokas järjestelmäpiiri. Se on pienempi siru kuin legopalikka ja vaikeasti selitettävä. Sitä ei juuri näe, mutta sen tehon kyllä huomaa.

Yli 40 eri kansallisuutta

Työntekijät ovat yhä kansainvälisempiä. Tampereella on töissä yli 40 eri kansallisuutta. Nokia on saanut työntekijöitä suoraan ulkomailta ja Tampereen yliopiston kautta opiskelijoista.

Satoja paikkoja auki

Yhteensä Nokia on palkannut vuosien 2018-2021 aikana noin 1 700 työntekijää vakinaisiin työsuhteisiin. Pelkästään tänä vuonna on palkattu lähes 400, ja satoja paikkoja on auki.

Osa palaa töihin

Petri Ahokas on ollut 29 vuotta Nokialla, mikä on harvinaisen pitkä työura. Nyt osa Nokialta lähteneistä on palannut takaisin töihin. Tämä hyödyttää Ahokkaan mukaan Nokiaa, koska tulijoiden kokemuksesta on hyötyä uusissa innovaatioissa.