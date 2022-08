Koulujen tasoeroista on tietoa asuinalueen tarkkuudella – apulaisprofessori Venla Bernelius: "On hyvä, että tietoja ei julkaista"

Suomalaisten koulujen tasoeroista on olemassa yksityiskohtaista tietoa asuinalueen tarkkuudella. Toisin kuin monissa muissa maissa, Suomessa näitä tietoja ei julkaista, vaikka oppimistulosten erot koulujen välillä ovat suuret.

– Tämä on hyvä ratkaisu. Monista maista tiedetään, että listojen julkaisu haittaa lasten oppimista erityisesti häntäpään koulussa. Ne tuottavat kokemusta huonommuudesta, sanoo koulutus- ja hyvinvointieroja tutkiva maantieteen apulaisprofessori Venla Bernelius Ylen 8 minuuttia -ohjelmassa.

Jopa kahden vuoden erot oppimisessa

Kyse ei kuitenkaan ole opetuksen laadusta. Berneliuksen mukaan opetuksen taso suomalaiskouluissa on hyvä, eikä siinä ole suuria eroja koulujen välillä.

– Puhe hyvistä ja huonoista kouluista on täysin väärää. Erot liittyvät hyvä- ja huono-osaisuuden jakaantumiseen. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus hiipii koulujärjestelmään.

Koulu voi olla myös vetovoimatekijä

Koulushoppailu on Suomessa arka puheenaihe, mutta tosiasia on, että osa vanhemmista pyrkii valitsemaan lapselleen hyvämaineisen koulun esimerkiksi ainevalinnoilla. Jopa asuinalue saatetaan valita koulun maineen perusteella.

Uhkana on kurjistumisen kierre, jos hyvinvoiva väestönosa alkaa karttaa huonomaineisia kouluja. Eriarvoistumisen voi lisätä myös opettajien työkuormaa huono-osaisempien alueiden kouluissa. Se saattaa johtaa henkilökunnan vaihtuvuuteen.

– On surullista, jos huoli lähikoulun tasosta purkautuu sellaisena ajatuksena, että ryhdytään torjumaan joitakin kouluja. On tärkeää pohtia, miten saadaan varmistettua tunne ja kokemus siitä, että lähikoulu on hyvä vaihtoehto, Venla Bernelius sanoo.