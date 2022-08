Helsingin luksusasuntoja ostavat nyt nuoret lapsiperheet, sanovat välittäjät – tältä näyttää yli kahden miljoonan euron koti

Sininen matto on laskostettu porraskäytävän kiviaskelmien suojaksi. Kestää hetken tajuta, että tämä sisäänkäynti Helsingin ydinkeskustassa on yksityinen ja johtaa ainoastaan yhteen, ensimmäisen kerroksen asuntoon.

133-neliöisessä asunnossa on kolme huonetta ja avara, maitokahvin värinen keittiö. Tämän kodin on varannut suomalainen lapsiperhe, hinta 2 050 000 euroa.

Kivenheiton päässä Kauppatorilta, merenrannassa sijaitseva rakennus on ainutlaatuinen kohde. 1800-luvun lopussa rakennettu talo saneeraataan takaisin asuinkäyttöön, ja siihen tulee kaikkiaan 39 kotia.

Poikkeuksellista on, että vanhaan arvo-osoitteeseen ryöpsähtää kerralla kymmeniä asuntoja, joiden hinta on useita miljoonia euroja.

Puolet kodeista on varattu, kertoo kohdetta välittävän Westhousen kehitysjohtaja Sebastian Rostedt .

– Markkina on oikein hyvä. Se on kolmen viime vuoden aikana herännyt Helsingissä vasta henkiin, hän kuvailee yli kaksi miljoonaa euroa maksavien asuntojen kauppaa.

Talon suurin ja kallein asunto on yhä työmaana, mutta sitäkin on tulossa katsomaan suomalainen lapsiperhe. Hinta on lähes 6 900 000 euroa.