Yli 90-vuotias Sauna Arla Helsingin Kalliossa sulki toistaiseksi ovensa – syynä kaasun hinta ja korona

Arla on Helsingin ainoa yleinen sauna, joka lämpiää kaasulla. Yrittäjä Kimmo Helistön suunnitelmissa on remontti ja joukkorahoitus.

Helsingin Kalliossa sijaitseva Sauna Arla on joutunut keskeyttämään liiketoimintansa. Syynä on korkeaksi noussut kaasun hinta: Arlan kiukaita on lämmitetty kaasulla vuodesta 1970, kertoo yrittäjä Kimmo Helistö.

– Kaasun hinta on noussut vuoden takaisesta noin viisinkertaiseksi, vaikka käyttämämme kaasu ei tule Venäjältä vaan meillä on biokaasusopimus.

Helistön mukaan saunan talous on ollut pitkään koetuksella koronapandemian vuoksi. Pandemian aikana sauna on ollut välillä suljettuna ja välillä asiakasmääriä on rajoitettu. Valtion koronatukea sauna on Helistön mukaan saanut kerran.

Mahdollista vaihtaa puuhun tai sähköön

Vuonna 1929 perustettu Sauna Arla on toinen Helsingin yli 90-vuotiaista perinteisistä korttelisaunoista. Niin ikään Kalliossa toimiva puulämmitteinen Kotiharjun sauna on perustettu 1928.

Hermannin kaupunginosassa toimiva sähkölämmitteinen Sauna Hermanni on toiminut vuodesta 1953. Kimmo Helistön mukaan Sauna Arla on tarkoitus saada uudelleen auki mahdollisimman pian, mutta moni asia on vielä auki.

– Talon asunto-osakeyhtiön kanssa meillä on ollut hyvät suunnitelmat saunan remontoinnista, mutta tässä tilanteessa se täytyy miettiä tarkkaan.

Helistön mukaan sauna olisi teknisesti mahdollista vaihtaa esimerkiksi takaisin puulämmitykseen tai muuttaa sähkölämmitteiseksi. Molempiin liittyy kuitenkin haasteita: sähkön hinta on kaasun tavoin nyt korkealla ja hinnat vaihtelevat, puuhun liittyy puolestaan kasvava työmäärä sekä savuongelmat tiiviillä kaupunkialueella.

Hän kertoo saaneensa paljon kannustavia viestejä ja harkitsevansa joukkorahoituskampanjan perustamista, jos saunassa alkaa remontti.

– Uskoisin että joukkorahoituksella voi olla iso merkitys, jos remonttia aletaan tehdä. Sitä kautta uskoisin, että vakituiset asiakkaat, joita meillä on paljon, voivat lähteä tukemaan ja auttamaan.

Arlan Saunan lisäksi Helistö pyörittää saunatoimintaa Helsingin Jätkäsaaren Uudessa Saunassa, jonka saunoista kaksi lämpiää puupelleteillä ja yksi sähköllä.

