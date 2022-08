Presidentti Halonen ja ex-pääministerit lensivät virkamatkoja venäläispankkien yksityiskoneilla, joiden omistajat oli kätketty veroparatiiseihin

Presidentti Tarja Halonen ja pääministerit Matti Vanhanen, Mari Kiviniemi sekä Jyrki Katainen käyttivät virkamatkoillaan venäläisomisteisia yksityislentokoneita vuosina 2007–2011 tietämättään. Koneita operoi suomalainen lentoyhtiö Jetflite Oy, jolta valtio on ostanut yksityislentoja vuosikymmenien ajan.

Presidentin ja pääministerin yksityislennoista vastaava Jetflite oy on operoinut venäläisten omistamia koneita yli 15 vuoden ajan. Tarja Halonen, Matti Vanhanen, Mari Kiviniemi ja Jyrki Katainen käyttivät niitä tietämättään.

Presidentti Tarja Halonen ja kolme Suomen entistä pääministeriä ovat tehneet virkamatkoja venäläisten pankkien ja liikemiesten omistamilla lentokoneilla.

Ylin valtiojohto on käyttänyt venäläiskoneita ainakin 12 kertaa vuosina 2007–2011. Koneita käyttivät Halosen lisäksi pääministeriaikoinaan Matti Vanhanen (kesk.), Mari Kiviniemi (kesk.) ja Jyrki Katainen (kok.).

Tasavallan presidentin kanslia (TPK) ja valtioneuvoston kanslia (VNK) eivät kommentoineet MOT-toimitukselle, onko venäläiskoneiden käyttöön voinut liittyä turvallisuusriskejä.

TPK ja VNK eivät tienneet presidentin ja pääministerien käytössä olleiden koneiden omistajia. Lentokoneiden todellisia omistajia ei ole ilmoitettu Suomen ilma-alusrekisteriin, vaan venäläiset tahot ovat kätkeytyneet anonyymien veroparatiisiyhtiöiden taakse.

MOT-toimitus selvitti omistajat Panaman ja Pandoran papereiden tietovuotojen sekä Kyproksen kaupparekisteristä hankittujen asiakirjojen avulla.

Valtionjohto on vuokrannut Jetflite oy:n operoimia yksityislentokoneita vuosikymmeniä. Jetflite on käyttänyt lennoilla pääasiassa omia koneitaan, mutta osa lennoista on tehty venäläisten koneilla.

MOT-ohjelmassa syksyllä 2021 käsiteltiin Pandoran papereiden tietovuotoa, joka paljasti paljon uutta tietoa venäläisten oligarkkien salaisista omistuksista veroparatiiseissa.

Valtio käyttää miljoonia euroja yksityislentoihin

Jetflite oy on Wihuri-konsernin vuonna 1969 perustama yksityislentoyhtiö. Valtio on Jetfliten merkittävä asiakas. Vuoden 2016 jälkeen valtionhallinto on ostanut ainakin yli kuudella miljoonalla eurolla Jetfliten järjestämiä yksityislentoja. Pääosan lennoista ovat ostaneet tasavallan presidentin kanslia, valtioneuvoston kanslia ja ulkoministeriö.

Valtiojohto käyttää yksityislentoja poikkeustapauksissa. Pääsääntöisesti presidentti ja ministerit lentävät normaaleilla reittilennoilla.

Tasavallan presidentin kanslia ei vastannut MOT-toimituksen esittämiin kysymyksiin, vaan se toimitti lyhyen lausunnon. Sen mukaan lentopalvelut on kilpailutettu Hanselin eli valtion ja Kuntaliiton yhteisen hankintayhtiön kautta.

– Käsityksemme on, että koneiden omistuspohja on raportoitu yrityksen toimesta asianmukaisesti Hanselille. MOT:n kyselyn johdosta kanslia on varmistanut palvelua tarjoavalta yhtiöltä, että koneet ovat pohjoismaisessa omistuksessa, TPK kirjoittaa lausunnossaan.

Myöskään valtioneuvoston kanslia ei halunnut kommentoida lentoja, joita pääministerit ovat tehneet venäläisten lentokoneilla.

– Ei ole tarkoituksenmukaista kommentoida näin vanhoja lentoja, mutta voidaan todeta, että Hanselin hankinnan vaatimuksia on tiukennettu 2014, 2018 ja 2021 ja erityisesti huolehdittu, että valtiojohdon tilauslennoilla ei käytetä pakotteiden piirissä olevia koneita tai yhtiöitä, VNK kirjoittaa sähköpostissaan.

– Kaikkiin charter-lentoihin käytetään pääasiassa Jetfliten omia koneita. Jos omaa konetta ei ole poikkeuksellisesti saatavilla esimerkiksi huollon takia, järjestämme tilalle muun koneen, Jetfliten toimitusjohtaja Elina Karjalainen kirjoittaa sähköpostissaan.

Jetflite ei suostunut varsinaiseen haastatteluun, vaan yhtiö halusi vastata kysymyksiin kirjallisesti. Karjalaisen mukaan Jetflite on selvittänyt lentokoneiden todelliset omistajat. Jetflite ei suostunut kommentoimaan venäläisiä asiakkaitaan, joiden koneita se on operoinut.

– Ennen helmikuuta 2022 venäläiset olivat laaja asiakaskunta yksityislentokonealalla, ja myös me olemme tarjonneet heille palveluita, Karjalainen sanoo.

Jetflite on operoinut venäläisten yhtiöiden ja liikemiesten omistamia lentokoneita 2000-luvun alusta aivan viime aikoihin. Jetflitella on käytössä niin sanottu aircraft management -malli. Siinä koneen omistaja maksaa koneen käyttäjälle eli tässä tapauksessa Jetflitelle lentojen järjestämisestä.

Jetfliten kone oli nousemassa toukokuussa 2018 ilmaan Helsinki-Vantaan lentokentällä. Kuvan kone oli Jetfliten omassa omistuksessa, eikä siihen liity venäläisiä tahoja. Suomen valtiojohto on käyttänyt juuri kyseistä lentokonetta usein virkamatkoillaan. Kuva: AOP

Valtiojohdon käytössä venäläispankkien lentokoneet

Kahden valtionjohdon käytössä olleen koneen omistukset kytkeytyvät Venäjän pankkialaan. Toinen koneista oli venäläisen Nomos-bankin, joka on nykyisin osa Venäjän valtion omistamaa Otkritie FC Bankia. Yhdysvallat ja Euroopan unioni asettivat Otkritie-pankin pakotelistalle (siirryt toiseen palveluun) Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Toista konetta valtiojohto käytti kahdeksan kertaa. Sen omisti Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröity Sopor Trading Ltd. Soporin johtajana ja osakkaana on toiminut Saint-Petersburg -pankin hallituksen puheenjohtaja ja osakas Alexander V. Savelyev.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on virallisessa varallisuuttaan koskevassa ilmoituksessa (siirryt toiseen palveluun) kertonut omistavansa pienen määrän eli 230 Saint-Petersburg-pankin osaketta.

Oliko koneiden vuokraaminen turvallisuusriski?

MOT-toimitus kysyi tasavallan presidentin ja valtioneuvoston kanslioilta sekä Jetfliteltä, onko venäläisten omistamien koneiden käyttöön voinut liittyä turvallisuusriskejä.

Tasavallan presidentin kanslia ja Jetflite eivät vastanneet turvallisuutta koskeviin kysymyksiin.

Valtioneuvoston kansliasta asiaan vastasi ministeriön turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen. Hän ei vastannut esitettyyn kysymykseen suoraan, vaan yleisellä tasolla.

Näetkö mitään kansalliseen turvallisuuteen tai turvallisuuteen liittyviä riskejä siinä, että ylin valtiojohto on käyttänyt yksityislennoissaan venäläisten tahojen omistamia lentokoneita?

– Arvioimme valtiojohdon matkustamista jatkuvasti ja jokaisesta valtiojohdon lennosta tehdään riskiarvio. Tilauslentopalveluiden hankinnassa turvallisuusvaatimukset on määritelty erittäin tarkasti jo hankintavaiheessa.

Kurvisen mukaan vuodesta 2014 lähtien VNK on vaatinut lentojen kilpailutuksen yhteydessä kertomaan myös, kuka lentokoneet omistaa.

Tarkistaako VNK valtiojohdon käyttämien koneiden omistajat etukäteen?

– Koneiden todellisia omistajia ei ole ilmoitettu Suomen ilma-alusrekisteriin, vaan ainoastaan veroparatiisiyhtiöiden nimet, joiden välityksellä lentokoneet on omistettu, Kurvinen vastasi sähköpostitse.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aihesta 12.8. kello 23:een saakka.